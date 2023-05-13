Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом». Встреча состоится сегодня, 13 мая. Начало игры — в 17:00 мск.

«Мы очень взволнованы. Мы заслуживаем этой возможности, потому что выиграли последние пять домашних матчей. Эти 15 очков помогли нам быть здесь, играть дома при наших болельщиках в субботу, отставая от «Тоттенхэма» на три очка.

Мы играем против очень хорошей команды. Все хотят насладиться этим моментом, сыграть в этом матче и быть вместе на «Вилла Парк» в течение 90 минут в субботу. Провести очень, очень хороший день», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

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