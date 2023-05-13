«Зенит» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 13 мая, в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена» пройдёт матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги между местным «Зенитом» и футбольным клубом «Краснодар». Стартовый свисток главного судьи встречи Дмитрия Сафьяна (Москва) прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В матче 15-го тура текущего сезона, который прошёл в «Краснодаре», победу одержал «Зенит». Единственный мяч в той встрече на свой счёт записал полузащитник Далер Кузяев, реализовавший пенальти на 89-й минуте.
К игре в Санкт-Петербурге «Зенит» подходит в статусе чемпиона России. Сине-бело-голубые завоевали титул победителя РПЛ и получат золотые медали после завершения игры с «Краснодаром».
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