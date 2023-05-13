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«Алания» обыграла «Краснодар-2» в матче 31-го тура Первой лиги

«Алания» обыграла «Краснодар-2» в матче 31-го тура Первой лиги
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Завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Алания» и «Краснодар-2». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой (Благовещенск). «Алания» одержала победу со счётом 5:2.

Гости вышли вперёд на 33-й минуте благодаря голу защитника Владимира Ярлыкова. Через семь минут полузащитник «Алании» Заур Тарба сравнял счёт. До завершения первого тайма нападающий хозяев Николай Гиоргобиани оформил дубль. Четвёртый мяч «Алании» на 58-й минуте забил Сослан Качмазов. Через три минуты полузащитник «Краснодара-2» Дмитрий Кучугура отыграл один гол. На 90+1-й минуте Гиоргобиани оформил хет-трик, установив окончательный счёт — 5:2.

«Алания» занимает четвёртое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 31 матча. «Краснодар-2» находится на 18-й строчке, заработав 22 очка. Лидирует калининградская «Балтика» (61).

Россия - Мелбет Первая лига. 31-й тур
13 мая 2023, суббота. 15:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
5 : 2
Краснодар-2
Краснодар
0:1 Ярлыков – 33'   1:1 Тарба – 39'   2:1 Гиоргобиани – 41'   3:1 Гиоргобиани – 45'   4:1 Качмазов – 57'   4:2 Кучугура – 61'   5:2 Гиоргобиани – 90+1'
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