«Алания» обыграла «Краснодар-2» в матче 31-го тура Первой лиги

Завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Алания» и «Краснодар-2». Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Анопой (Благовещенск). «Алания» одержала победу со счётом 5:2.
Гости вышли вперёд на 33-й минуте благодаря голу защитника Владимира Ярлыкова. Через семь минут полузащитник «Алании» Заур Тарба сравнял счёт. До завершения первого тайма нападающий хозяев Николай Гиоргобиани оформил дубль. Четвёртый мяч «Алании» на 58-й минуте забил Сослан Качмазов. Через три минуты полузащитник «Краснодара-2» Дмитрий Кучугура отыграл один гол. На 90+1-й минуте Гиоргобиани оформил хет-трик, установив окончательный счёт — 5:2.
«Алания» занимает четвёртое место в турнирной таблице российской Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 55 очков после 31 матча. «Краснодар-2» находится на 18-й строчке, заработав 22 очка. Лидирует калининградская «Балтика» (61).
- 13 мая 2023
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