Малафеев: многие легионеры рассматривают «Зенит» как площадку, где можно проявить себя

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о возможном уходе из петербургской команды бразильских легионеров.
«Многие иностранные игроки, которые приходят в «Зенит», рассматривают клуб как стартовую площадку для того, чтобы показать себя. За исключением Малкома, хотя я уверен, что и он в какой-то мере проявил себя здесь по-новому. Ну и ни для кого не секрет, что едут сюда в том числе заработать. Но если у игроков спортивные задачи всё-таки в приоритете и они востребованы в Европе, то, конечно, они будут искать развития своей карьеры в европейском футболе», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».
На данный момент в составе «Зенита» выступают семеро бразильцев: защитники Роберт Ренан, Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Густаво Мантуан и Вендел, а также нападающие Клаудиньо и Малком, получившие российское гражданство.
- 13 мая 2023
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