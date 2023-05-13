Бобёр: «Крылья» могут обыграть «Локомотив», если Осинькин правильно настроит команду

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарцы сыграют с «Локомотивом».

«Локомотив» – фаворит в матче с «Крыльями», потому что команда сейчас проводит хорошую серию без поражений. Но самарцы играют дома, при своих болельщиках. Будет интересный матч, надеюсь, что самарцы победят.

За счёт чего «Крылья» могут обыграть «Локомотив»? Это уже зависит от деталей и работы тренерского штаба. Очень важны тактические моменты, в первую очередь здесь важна работа тренера. Главное, чтобы команда вышла на игру с хорошим настроем и не вошла в психологический тупик, из которого будет тяжело выбраться. Если Осинькин правильно настроит «Крылья», то самарцы могут и должны побеждать «Локомотив».

Сложно сказать, много ли голов будет в этом матче. «Локомотив» играет в открытый футбол, как и «Крылья». Надеюсь, что забитых мячей будет много и в итоге самарцы победят», – сказал Бобёр Metaratings.ru.

Матч «Крылья Советов» – «Локомотив» состоится 14 мая в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра встречи Артёма Любимова прозвучит в 14:00 мск.