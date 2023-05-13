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«Бавария» забила шесть мячей «Шальке», «Унион» обыграл «Фрайбург»

«Бавария» забила шесть мячей «Шальке», «Унион» обыграл «Фрайбург»
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Сегодня, 13 мая, проходят матчи 32-го тура немецкой Бундеслиги. «Бавария» обыграла «Шальке-04» со счётом 6:0. Голами в составе мюнхенцев отметились Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Серж Гнабри, оформивший дубль, Матис Тель и Нуссайр Мазрауи.

Матч «Унион» Берлин — «Фрайбург» завершился победой хозяев со счётом 4:2. После первого тайма «Унион» вёл со счётом 3:0 благодаря голу Кевина Бехренса и дублю Шеральдо Бекера. Во втором тайме голами в составе «Фрайбурга» отметились Мануэль Гульде и Винченцо Грифо, но Аисса Лайдуни не дал свершиться камбэку, забив четвёртый гол хозяев.

В параллельных матчах «Айнтрахт» разгромил «Майнц» со счётом 3:0, «Бохум» победил «Аугсбург» — 3:2, а «Вольфсбург» оказался сильнее «Хоффенхайма» — 2:1.

Германия - Бундеслига. 32-й тур
13 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Мюллер – 21'   2:0 Киммих – 29'   3:0 Гнабри – 50'   4:0 Гнабри – 65'   5:0 Тель – 80'   6:0 Мазрауи – 90+2'
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