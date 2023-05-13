Тихонов: любая из трёх оставшихся команд способна взять кубок, но больше шансов у ЦСКА

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением, кто станет обладателем Кубка России в этом сезоне.
«Любая команда из трёх оставшихся способна взять кубок, но больше всего шансов у ЦСКА. Если брать целостность игры, то армейцы ближе к победе в этом турнире. И «Краснодар», и «Урал» могут превзойти ЦСКА. Там дело случая. В одной игре может произойти всё что угодно. Посмотрите на «Акрон», и до какой стадии он дошёл.
Кубок всегда играли так, что если команда проиграла, то она вылетала. Всё понимаю, и теперь, когда команда занимает третье место в группе, как «Зенит», она может выиграть кубок. У петербуржцев не получилось, но все шансы были. Раньше не было такого. Считаю, что кубок — это матчи на вылет. Российские команды не играют в еврокубках, поэтому сделали другой формат, чтобы было больше игр. Теперь называется Путь регионов. Здорово, что команда из региона добилась таких больших успехов. «Акрон» мог и «Краснодар» выбить», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».
- 13 мая 2023
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