Матч «Зенит» — «Краснодар» посетили 29 454 болельщика. Это второй результат c Fan ID

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» (2:2) на «Газпром Арене» посетили почти 30 000 болельщиков.
На встрече санкт-петербургской и краснодарской команд был зафиксирован второй результат по посещаемости домашней арены «Зенита» после введения Fan ID. На игру пришли 29 454 болельщика. Рекорд был установлен 7 мая, когда «Зенит» играл со «Спартаком» (3:2). Тогда «Газпром Арену» посетили 48 893 зрителя.
Напомним, по результатам игры 26-го тура со «Спартаком» «Зенит» досрочно выиграл чемпионский титул. Он стал пятым подряд до команды Сергея Семака и десятым в истории.
«Краснодар» в данный момент занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Следующий матч в рамках внутреннего первенства «быки» проведут с «Ростовом» 21 мая. «Зенит» отправится на выезд к «Оренбургу».
- 13 мая 2023
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