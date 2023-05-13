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В «Спартаке» сообщили, что планируют обратиться в ЭСК по итогам матча с «Химками»

В «Спартаке» сообщили, что планируют обратиться в ЭСК по итогам матча с «Химками»
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Московский «Спартак» планирует обратиться в Экспертно-судейскую комиссию РФС после матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1). Об этом сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Планируем обратиться в ЭСК по итогам сегодняшнего матча», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

На 23-й минуте матча полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, мастерски реализовав штрафной удар. На 56-й минуте нападающий гостей Александр Соболев сравнял счёт. Отметим, что в концовке первого тайма «Спартак» остался в меньшинстве после удаления Даниила Денисова за вторую жёлтую карточку.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место. Команда Гильермо Абаскаля набрала 50 очков в 27 матчах. «Химки» располагаются на предпоследней, 15-й строчке, заработав 18 очков по итогам 27 встреч.

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