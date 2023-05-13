Валерий Кечинов: попадание «Спартака» в тройку лучших РПЛ под большим вопросом
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о турнирных перспективах красно-белых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Для «Спартака» затрудняется борьба за медали. К тому же ЦСКА и «Ростов» ещё не сыграли свои матчи. Следующий тур у «Спартака» будет с ЦСКА, а ЦСКА сейчас на ходу. Сейчас попадание «Спартака» в тройку лучших РПЛ под большим вопросом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место, имея в активе 50 очков после 27 игр. Красно-белых опережают «Ростов» и ЦСКА, которые провели на матч меньше и набрали 50 и 51 балл соответственно.
Отрыв «Спартака» от пятой позиции – семь очков. При этом у идущего пятым «Ахмата» на одну игру меньше.
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