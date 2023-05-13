«Реал» Мадрид — «Хетафе»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Сегодня, 13 мая, состоится матч 34-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Хетафе». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 23:00 мск. Игру в прямом эфире покажет Okko. Стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы:
«Реал»: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Менди, Тчуамени, Камавинга, Себальос, Вальверде, Асенсио, Азар.
«Хетафе»: Сория, Иглесиас, Даконам, Альдерете, Митрович, Альварес, Порту, Максимович, Аленья, Мата, Майораль.
Ранее команды встречались в 8-м туре Ла Лиги. Тот матч завершился минимальной победой «сливочных» – 1:0.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Реал» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 68 очков в 33 матчах. «Хетафе» находится на 18-м месте, в активе клуба 34 очка. Лидирует в соревновании «Барселона». За пять туров до конца сезона подопечные Хави опережают «Реал» на 14 очков.
- 13 мая 2023
-
22:18
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
22:04
-
21:59
-
21:57
-
21:57
-
21:51
-
21:47
-
21:47
-
21:46
-
21:43
-
21:35
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:21
-
21:16
-
21:15
-
21:04
-
21:04
-
20:59
-
20:58
-
20:52
-
20:48
-
20:47
-
20:39
-
20:36
-
20:35
-
20:30
-
20:27
-
20:23
-
20:17
-
20:09