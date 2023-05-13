Игроки «Зенита» выступили против Fan ID на чемпионском параде

Футболисты санкт-петербургского клуба «Зенит» продемонстрировали баннер против Fan ID и скандировали «Fan ID – убийца футбола!» вместе с болельщиками.

Во время чемпионского парада, проходящего сейчас в Санкт-Петербурге, футболисты свесили с автобуса баннер «No Fan ID» (слова «Fan ID» были обведены в красный круг и перечёркнуты). Находившиеся рядом болельщики при этом выкрикивали: «Fan ID – убийца футбола!», а игроки «Зенита» присоединились к скандированию.

Закон о Fan ID был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года, а вступил в силу 1 июня 2022 года. Со второй половины сезона-2022/2023 паспорта болельщиков обязательны для посещения стадионов всех 16 команд РПЛ.

При Fan ID «Газпром Арена», домашний стадион «Зенита», собирал максимум 48 893 зрителя. Матч 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» посетили 29 454 болельщика.

Видео представлено телеграм-каналом «Ultras Action".