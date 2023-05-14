Сульшер рассказал, как Фергюсон извинился перед ним за ситуацию с Роналду

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что Алекс Фергюсон извинился перед ним за критику после того, как норвежец принял решение оставить Криштиану Роналду на скамейке запасных.

«Это единственный раз, когда Алекс Фергюсон извинился передо мной. Фергюсон позвонил мне и извинился, потому что знает, как это сложно. Достаточно сложно быть главный тренером «Манчестер Юнайтед» без того, чтобы бывшие менеджеры пытались давать тебе советы», — приводит слова Сульшера Manchester Evening News со ссылкой на The Athletic.

Напомним, Сульшер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год. Под его руководством команда приняла участие в 149 матчах, в которых одержала 78 побед, 33 раза сыграла вничью и потерпела 38 поражений.