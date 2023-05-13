Сульшер: в «Мольде» у меня был талантливый форвард. Предлагал его «МЮ» за € 4 млн

Бывший главный тренер норвежского «Мольде» и английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что ещё до того, как его пригласили тренировать «красных дьяволов», он предлагал руководству манкунианцев приобрести талантливого нападающего своей команды за € 4,5 млн.
Сульшер не назвал конкретного имени форварда, которого он предлагал «Юнайтед», однако в СМИ утверждают, что специалист говорил об Эрлинге Холанде, который сейчас играет за «Манчестер Сити».
«У меня был тот талантливый нападающий, который должен был перейти в «Манчестер Юнайтед». Я звонил им за полгода до того, как мне предложили работу в «Юнайтед». Я говорил, что готов отдать его за € 4,5 млн. Всего за четыре миллиона! Он должен был сейчас играть за «Юнайтед», но меня не послушали. Где он сейчас? Не спрашивайте», — приводит слова Сульшера VG.
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- 13 мая 2023
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