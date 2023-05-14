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«Челси» впервые за 28 лет провёл шесть домашних матчей без побед

«Челси» впервые за 28 лет провёл шесть домашних матчей без побед
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Лондонский «Челси» не может обыграть соперников на домашней арене на протяжении уже шести матчей кряду.

Вчера, 13 мая, состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Ноттингем Форест». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершились результативной ничьей со счётом 2:2.

Таким образом, «Челси» впервые за 28 лет не смог победить в шести домашних матчах подряд. До этой игры команда сыграла вничью с «Эвертоном» и «Ливерпулем», а также уступила «Астон Вилле», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Брентфорду».

По результатам встреч 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» расположился на 11-й строчке турнирной таблицы с 40 очками в активе. У «Ноттингема» — 33 очка и 16-е место в таблице.

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