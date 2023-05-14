«Челси» впервые за 28 лет провёл шесть домашних матчей без побед

Лондонский «Челси» не может обыграть соперников на домашней арене на протяжении уже шести матчей кряду.

Вчера, 13 мая, состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Ноттингем Форест». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершились результативной ничьей со счётом 2:2.

Таким образом, «Челси» впервые за 28 лет не смог победить в шести домашних матчах подряд. До этой игры команда сыграла вничью с «Эвертоном» и «Ливерпулем», а также уступила «Астон Вилле», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Брентфорду».

По результатам встреч 36-го тура английской Премьер-лиги «Челси» расположился на 11-й строчке турнирной таблицы с 40 очками в активе. У «Ноттингема» — 33 очка и 16-е место в таблице.