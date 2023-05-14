Тен Хаг превзошёл рекорд Моуринью по числу побед в дебютном сезоне во главе «МЮ»

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг установил рекорд по количеству побед во всех турнирах в дебютном сезоне во главе «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт клуба.

Победа в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:0) стала для «красных дьяволов» 38-й во всех турнирах текущего сезона. Ни одному тренеру в истории «Манчестер Юнайтед» не удавалось добиться такого результата в своём дебютном сезоне.

Предыдущий рекорд принадлежал португальскому тренеру Жозе Моуринью. В сезоне-2016/2017 «Манчестер Юнайтед» выиграл 37 матчей во всех турнирах под руководством португальца. Моуринью завоевал с командой три трофея в первом же сезоне на посту наставника клуба: выиграл Лигу Европы, Кубок английской лиги и Суперкубок Англии.

До конца текущего сезона «МЮ» осталось сыграть в трёх матчах английской Премьер-лиги и в финале Кубка Англии с «Манчестер Сити», поэтому у тен Хага есть шансы упрочить лидерство по числу побед в дебютном сезоне.