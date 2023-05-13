Никто не одерживал 20 побед во главе «Манчестер Юнайтед» в АПЛ быстрее тен Хага

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома уверенно разобрался с «Вулверхэмптоном» (2:0). Таким образом, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг одержал 20 побед в АПЛ быстрее всех тренеров. Нидерландцу удалось это сделать за 35 игр.

Предыдущий рекорд был установлен соотечественником тен Хага – Луи ван Галом, у которого на 20 побед ушло 36 игр в чемпионате в сезоне-2014/2015.

В оставшихся матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Челси» и «Фулхэм» на «Олд Траффорд», а также встретится с «Борнмутом» на выезде.

«Красные дьяволы» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 66 очков после 35 игр. Команда опережает «Ливерпуль», идущий пятым, на четыре балла.