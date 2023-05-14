Тен Хаг — о Гарначо: он забил отличный гол, для нас хорошо, что он вернулся и поможет нам

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возвращении нападающего Алехандро Гарначо после травмы. Аргентинец отметился голом после выхода на замену в матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:0), этот мяч стал 100-м для «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах текущего сезона.

«Вы сами всё видели. Он вышел и сделал всё почти идеально, забил отличный гол, который придаст ему уверенности. Для нас хорошо, что он вернулся, потому что он может оказать влияние на оставшуюся часть сезона.

Одним из признаков величайших талантов является то, что они зрелые. Во-первых, они берут на себя ответственность, а во-вторых, они знают, что смогут доминировать над соперниками. Гарначо оказал большое влияние во многих матчах: как в стартовом составе, так и после выхода со скамейки, он сразу включается в игру, и это очень важно для команды.

Я рад, что мы можем привлечь молодых игроков, и, надеюсь, он будет прогрессировать так быстро, что сможет бороться за место в стартовом составе, потому что это его следующий вызов.

Что он должен сделать, чтобы выйти на следующий уровень? Принимать решения, анализировать ситуации, когда выходить один на один, обыгрывать, когда бить по воротам или отдать пас. Подобные решения – это то, что делает хорошего игрока лучшим игроком, — в этом разница. Но, если посмотреть на это в целом, он огромный талант и очень храбрый.

Это показывает, что двери в состав «Манчестер Юнайтед» открыты для молодых игроков. И, если вы будете работать правильно, усердно, мы сможем помочь вам попасть в команду. Но, в конце концов, всё дело в игроке – он должен работать и придерживаться плана, чтобы добиться этого», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.