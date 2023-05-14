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Экс-менеджер «Зенита» рассказал о роли Тимощука в команде, которая взяла Кубок УЕФА — 2008

Экс-менеджер «Зенита» рассказал о роли Тимощука в команде, которая взяла Кубок УЕФА — 2008
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Бывший менеджер «Зенита» Алексей Блинов рассказал о роли полузащитника Анатолия Тимощука в команде, выигравшей Кубок УЕФА в 2008 году.

«В становлении той команды большую роль сыграл Толя Тимощук. Он выступил коннектером и человеком, который объединил иностранцев и россиян. Сам Адвокат тоже учился на ходу и перестраивался. Вы сказали об Аршавине, и у меня перед глазами всплыл момент, как во время одной из тренировок Дик взял Андрея за пуговицу и увёл в центр поля, долго один на один с ним говорил.

Этим Адвокат показал, что он не тренер, который на всех смотрит свысока, а тот, кто может выдернуть лидера и поговорить с глазу на глаз. Все поняли, что диалог выстраивается. Главная задача, которую решил Дик, – сумел доказать ребятам, что победа в Кубке УЕФА им по плечу. Как он это сделал? Ума не приложу», — сказал Блинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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