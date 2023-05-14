Экс-менеджер «Зенита» Блинов вспомнил, как фанатов клуба посадили в тюрьму в Вильярреале

Бывший менеджер «Зенита» по работе с болельщиками и медиа Алексей Блинов рассказал о неприятном инциденте фанатов клуба с испанской полицией после матча Кубка УЕФА с «Вильярреалом».

«По испанским законам, если вы прикоснулись к полицейскому и в результате этого прикосновения у него пошла кровь, то это арест на месте и срок. Во время матча один из офицеров зашёл на наш фанатский сектор, снял каску, и кто-то из наших его зацепил, у него пошла кровь. В результате четырёх наших пацанов арестовали. По итогу они провели около пяти месяцев в тюрьме, мы оказывали им постоянную поддержку, нанимали адвокатов. Мы очень долго с этим разбирались, передавали ребятам посылки с одеждой», — сказал Блинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.