Тен Хаг: Рашфорд по-прежнему недоступен, мы должны сосредоточиться на других игроках

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии травмированного форварда Маркуса Рашфорда, который пропустил матч 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:0).
«Я могу сказать, что он по-прежнему недоступен. Поэтому на данный момент мы должны сосредоточиться на тех игроках, которые готовы.
Как долго он будет отсутствовать? Я не готов ответить сейчас, и, как я уже сказал, это не моя главная забота в данный момент.
Я надеюсь, он скоро вернётся. И он сделает всё, что для этого необходимо. Медицинский персонал также усердно работает над этим», — приводит слова тен Хага 90min со ссылкой на BBC Sport.
«Манчестер Юнайтед» осталось провести три матча в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Также команде предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.
- 14 мая 2023
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