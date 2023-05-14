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Тен Хаг: Рашфорд по-прежнему недоступен, мы должны сосредоточиться на других игроках

Тен Хаг: Рашфорд по-прежнему недоступен, мы должны сосредоточиться на других игроках
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Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии травмированного форварда Маркуса Рашфорда, который пропустил матч 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:0).

«Я могу сказать, что он по-прежнему недоступен. Поэтому на данный момент мы должны сосредоточиться на тех игроках, которые готовы.

Как долго он будет отсутствовать? Я не готов ответить сейчас, и, как я уже сказал, это не моя главная забота в данный момент.

Я надеюсь, он скоро вернётся. И он сделает всё, что для этого необходимо. Медицинский персонал также усердно работает над этим», — приводит слова тен Хага 90min со ссылкой на BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» осталось провести три матча в текущем сезоне английской Премьер-лиги. Также команде предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

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