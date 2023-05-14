Куман: Лапорта хочет сохранить имидж, потому что при нём ушёл Месси

Бывший тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в стан сине-гранатовых.

«Президент Лапорта хочет сохранить свой имидж, потому что он известен как человек, который позволил Месси уйти. Я не думаю, что Месси вернётся в Барселону. Бускетс уйдёт, Жорди Альба тоже не останется, а они трое — хорошие друзья. Не удивлюсь, если они уедут в Майами или в Саудовскую Аравию вместе.

Ремонт «Камп Ноу»? Меня удивляет то, как «Барселона» собирается ремонтировать свой стадион, как он продолжает работать, несмотря на такой большой долг. Игроки вынуждены жертвовать зарплатой, соглашаться на менее выгодные контракты», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.