Булыкин: «Торпедо» недостойно РПЛ, но с грамотным руководством клуб был бы украшением лиги

Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о вылете «Торпедо» в Первую лигу. После поражения от ЦСКА (0:3) в матче 27-го тура чемпионата России автозаводцы потеряли шансы на сохранение прописки в РПЛ.

«Торпедо» заслуженно вылетело. Учитывая, что творилось весь сезон, клуб недостоин РПЛ. Однако жалко владельца «Торпедо», который искренне любит футбол и верит в клуб. Мне кажется, вылет в ФНЛ может пойти на пользу — они вынесут из этого урок. Да, в следующем году «Торпедо» будет праздновать столетний юбилей, поэтому клуб будет ставить задачу вернуться в РПЛ. Но, как мне кажется, они не выйдут — это будет очень тяжело. Но пожелаем удачи: клуб с традициями, таким юбилеем и с грамотным руководством был бы украшением лиги

Клотет ещё не провёл ни одного сбора с командой — вряд ли он мог что-то быстро донести до игроков. Но пока ему нужно предоставить время на работу, а после межсезонной паузы будем смотреть на результаты. Если их не будет — никто не даст ему работать целый год. Мне кажется, иностранцы вряд ли смогут что-то придумать в ФНЛ», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.