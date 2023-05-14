Галактионов заявил, что «Локомотив» начал вести переговоры о продлении контракта с Дзюбой

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что клуб начал переговоры о продлении контракта с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Конечно, нам не хватало сегодня Артёма на поле. Нужен был мощный игрок, через которого можно было бы развивать свои атаки. Будет ли продлён с ним контракт? Конечно, мы с руководителями клуба заинтересованы в этом. Думаю, что более конкретный диалог будет в конце сезона. Но переговоры уже начались», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дзюба перешёл в «Локомотив» зимой. Его контракт рассчитан до конца сезона. За железнодорожников нападающий провёл в Российской Премьер-Лиге девять матчей, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.