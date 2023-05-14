Гендиректор «Спартака» объяснил, почему клуб увеличит стоимость VIP-лож в следующем сезоне

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о подорожании стоимости VIP-лож «Открытие Банк Арены» с начала следующего сезона.
«Да, действительно ложи со следующего сезона подорожают – но не все и не в тех масштабах, о которых пишут СМИ. Причины на это есть. Раньше ценообразование было привязано к курсу евро, сейчас все расчёты проведены в рублях. Кроме того, предложение нашим клиентам мы формируем с учётом расположения лож и спроса на них.
Центральные ложи, которые пользуются очень серьёзным спросом, подорожали в большей степени. Крайние остались либо в ценах прежнего уровня, либо даже подешевели. Клуб считает данную систему ценообразования прозрачной, понятной, финансово оправданной, а также основанной на количестве лож и реальном спросе на них», – передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Ранее несколько источников сообщили о повышении цены на аренду VIP-лож «Открытие Банк Арены» до 50 млн рублей и даже 70 млн за три года.
- 14 мая 2023
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