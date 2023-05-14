Защитник «Ахмата» Семёнов: «Динамо» ничем не удивило, не помню моментов у наших ворот

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов подвёл итоги игры 27-го тура РПЛ с «Динамо», победу в котором одержала команда Сергея Ташуева (3:0).

«Нужно сказать, что мы не использовали много голевых моментов. Но мы сами собой приятно удивлены. Работаем на тренировках и наш труд вознаграждается. «Динамо» совсем проблем не создало?

Физически было тяжело. А так моментов у наших ворот я не помню. Федя Смолов один раз вбегал, но в целом «Динамо» ничем не удивило. Стоит сказать, что они сейчас не на ходу», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 27 проведённых матчей «Ахмат» расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. 20 мая команда Ташуева сыграет с «Химками» дома в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги.