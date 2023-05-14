Нападающий «Милана» Леау возобновил тренировки в общей группе

Португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау приступил к тренировкам в общей группе и, скорее всего, сможет сыграть с «Интером» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Pazzi Di Fanta.
По данным источника, сегодня, 14 мая, Леау провёл полноценную тренировку в общей группе, пропустив лишь тренировочную игру. Шансы на то, что Рафаэл Леау сможет принять участие в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером», возрастают.
Напомним, португальский нападающий «Милана» получил травму бедра в матче с «Лацио» (2:0) 6 мая. В нынешнем сезоне Леау забил 12 голов и отдал семь результативных передач в 32 матчах в рамках Серии А.
Ответная игра 1/2 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» состоится 16 мая. Первый матч выиграл «Интер» со счётом 2:0.
- 14 мая 2023
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