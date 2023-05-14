Сергей Силкин: наверное, у игроков «Динамо» нет доверия к тренеру, а у тренера — к игрокам

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает, что главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович утратил контакт с игроками команды.

«Поражение от «Ахмата» говорит о положении дел в команде «Динамо». Что-то там не то. Дома проиграть 0:3 — как-то не так, должно быть в другую сторону три гола. Во всяком случае, по моему мнению.

Пошла информация, что уволят главного тренера. Уволят или не уволят — неважно. Всё это читают футболисты. Но всё-таки что-то не так. Йоканович не справляется. Наверное, у игроков нет доверия к тренеру, а у тренера — к игрокам», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня «Динамо» потерпело разгромное поражение от «Ахмата» в матче 27-го тура РПЛ (0:3), после чего член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин анонсировал отставку главного тренера Славиши Йокановича.