Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин: Пикфорд — не топ-голкипер

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Рой Кин раскритиковал игру голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда в матче 36-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3).

«Боже мой, как Пикфорд сыграл при втором голе (Пикфорд пропустил прямым ударом со штрафного от Илкая Гюндогана. — Прим. «Чемпионата»). Он выглядел таким маленьким там. Ни растяжки, ни предчувствия. Мика Ричардс назвал его голкипером топ-уровня, но это не про него», — сказал Кин в эфире Sky Sports.

В нынешнем сезоне Джордан Пикфорд провёл 35 матчей в рамках английской Премьер-лиги, девять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. В среднем английский вратарь «Эвертона» пропускает 1,6 гола за игру в чемпионате Англии.