«Сочи» — «Ростов»: на 89-й минуте отличился Шипунов

В эти минуты продолжается матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Фишт». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 89-й минуте счёт открыл Тимофей Шипунов, замкнувший пас Владислава Сарвели.
В первом круге текущего сезона чемпионата России команды сыграли вничью со счётом 2:2. Матч проходил в Ростове. В составе хозяев тогда отличились Мельников и Комличенко, в составе «Сочи» забили Нобоа и Юсупов.
«Сочи» занимает десятое место в таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав 34 очка в 26 матчах. «Ростов» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков по итогам 26 туров.
- 14 мая 2023
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