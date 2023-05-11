Дьяков: не думаю, что Карпину надо принципиально обойти московские клубы

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался о мотивации главного тренера жёлто-синих Валерия Карпина занять второе место в РПЛ и порассуждал о возможном продолжении карьеры тренера в Европе.

«Не думаю, что Карпину надо принципиально обойти московские клубы и сделать себе таким образом рекламу, которая на самом деле ему не нужна. Всегда приятнее занимать места максимально высокие, тем более здесь речь идёт о медалях. Сейчас не будет еврокубков, но всё равно хочется закончить чемпионат в призовых местах.

Карпину никому ничего не надо доказывать. Он главный тренер в сборной России и в «Ростове». В клубе у него играет много молодых футболистов, и главное, что все русские. Сложно сказать, могут ли на Карпина обратить внимание клубы из Европы, если «Ростов» займёт второе место в РПЛ. Редко европейские команды смотрят на наших специалистов.

Кто из российских тренеров работал в Европе? По сути, только Слуцкий. Карпин работал во втором дивизионе Испании, в «Мальорке». Сейчас и так всё сложно у нас, а на нас, в принципе, особо спроса никогда и не было. Я думаю, что работа в национальной команде и «Ростове» Карпина устраивает.

Мы сейчас нигде же не играем — ни в каких европейских официальных турнирах, а выступаем просто в товарищеских матчах. Если бы у Валерия Георгиевича было какое-то сумасшедшее предложение, то, думаю, он его бы рассмотрел», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

«Ростов» под руководством Карпина после 26 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает третье место в турнирной таблице, опережая «Спартак» на одно очко и с таким же отрывом отставая от ЦСКА.

В оставшихся матчах чемпионата ростовская команда сыграет против «Сочи», «Краснодара», «Ахмата» и ЦСКА.