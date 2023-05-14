Габулов — о менеджменте «Динамо»: нашли крайнего, а сами дальше продолжают работать

Бывший вратарь «Динамо» и сборной России Владимир Габулов прокомментировал новость об отставке главного тренера бело-голубых Славиши Йокановича.

«Понятное дело, что Йоканович не справился со своей задачей в виде спортивных результатов. Но я считаю, что отвечать за отсутствие результатов в столетний юбилей должен в том числе и менеджмент, который привёл Йокановича.

Даже так — эти люди должны отвечать в первую очередь. А тут нашли крайнего, а сами дальше продолжают работать. Так быть не должно, если мы говорим о реализации политики и стратегии клуба. Имею ли я в виду Бувача?

Отвечает за всё спортивный отдел, в частности спортивный директор. Если Бувач совершил ошибку в виде выбора тренера, почему он не несёт ответственности? Почему только главный тренер? Ожидаю более кардинальных решений.

Отсутствие результата в столетие клуба — как минимум недоработка, а по большому счёту — профнепригодность. После ухода Шварца было достаточно времени для планирования и выбора кандидата. Можно было сделать всё более качественно», — приводит слова Габулова «Матч ТВ».