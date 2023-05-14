«Ростов» впервые с начала сезона в РПЛ не смог забить в гостях

Уступив «Сочи», «Ростов» проиграл на выезде лишь во второй раз с начала сезона в Российской Премьер-Лиге и впервые в текущем розыгрыше чемпионата России не смог забить на выезде. Об этом сообщает Opta Spotrs.

Напомним, сегодня состоялся матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором на стадионе «Фишт» встречались «Сочи» и «Ростов». Финальный свисток арбитра Яна Бобровского (Санкт-Петербург) зафиксировал победу «Сочи» со счётом 1:0. Единственный гол в матче за минуту до конца основного времени провёл Тимофей Шипунов.

«Сочи» вновь поднялся на девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги текущего сезона, набрав 37 очков в 27 матчах. «Ростов» располагается на третьей строчке, заработав 50 очков по итогам 27 туров.