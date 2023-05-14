«Ростов» одержал только одну победу в последних шести матчах РПЛ

«Ростов» выиграл один матч из последних шести в рамках Российской Премьер-Лиги, уступив сегодня «Сочи» на выезде в 27-м туре (0:1).

Сегодня, 14 мая, команда Валерия Карпина проиграла «Сочи» в матче 27-го тура Российской Премьер-лиги (0:1). Для «Ростова» это поражение стало вторым подряд в рамках внутреннего первенства и пятым за весь сезон.

С 10 апреля, когда жёлто-синие сыграли вничью с «Оренбургом» в 22-м туре РПЛ, у команды Карпина набралась только одна победа — над «Уралом» (3:1).

Таким образом, за период с начала апреля по середину мая «Ростов» трижды сыграл вничью (с «Оренбургом», «Зенитом» и «Спартаком»), дважды проиграл («Факелу» и «Сочи») и один раз выиграл (у «Урала»).

Прямо сейчас жёлто-синие занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 50 очков по итогам 27 матчей. На четвёртом месте расположился «Спартак», у которого также 50 очков в активе.