Борис Игнатьев: расформирование «Торпедо» станет трагедией. Но могильщик не найдётся

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о вылете «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона.

«Конечно, вылет «Торпедо» — заслуженный. С учётом выступления в этом сезоне команда не в состоянии навязать конкуренцию остальным 15 клубам чемпионата. Наверное, главная проблема организационного плана. Каждая смена тренера была мне не очень понятна.

С 1-го тура было приблизительно ясно, кто должен вылетать. «Химки» и «Торпедо» имели на это основания — у них было шатание. Вылет в ФНЛ может пойти на пользу «Торпедо», если они изменят отношение к организационным моментам.

Нужно внедрять людей, которые понимают суть проблем и детали игровой деятельности команды. Более тщательно подходить к селекционной работе. У «Торпедо» нет своего стадиона и базы — это отвлекает и точно не придаёт уверенности команде.

Надежда на успех будет зависеть от решений, которые могут начаться уже сегодня. Но пока я не вижу ни словесных доводов, что мы меняемся и у нас всё получится, ни действенных шагов. Расформирование «Торпедо» будет большим ударом. Убрать такой клуб непросто. Это не звёздочка на небе: была и пропала.

«Торпедо» — это традиция. Знаю, как болельщики и клуб были рады возвращению в РПЛ, поэтому расформирование станет большой трагедией. Но, как мне кажется, в ближайшие годы могильщик не найдётся», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.