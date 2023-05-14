Тренер «Брайтона» Де Дзерби: некоторые игроки нас покинут. Может, Кайседо и Мак Аллистер

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби сообщил, что летом из его команды могут уйти несколько игроков, в том числе полузащитники Мойсес Кайседо и Алексис Мак Аллистер.
«Главное, что у нас есть, это игроки. Мне повезло работать с футболистами такого уровня. Но некоторых игроков летом мы потеряем, да. Возможно, это будет Кайседо, может быть, Мак Аллистер. А нам, в свою очередь, нужно будет привлечь новых футболистов.
Что касается Митомы и Эступиньяна, то лучшим решением для них будет остаться с нами. Я не знаю, готовы ли они для больших команд. Мы хотим дать им шанс стать лучше у нас», — цитирует Де Дзерби BBC.
В услугах Мойсеса Кайседо, согласно слухам, заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль». К Алексису Мак Аллистеру эти клубы тоже проявляют интерес.
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