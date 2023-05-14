Карпин — о поражении от «Сочи»: не лучшая игра «Ростова» в этом сезоне
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал причину поражения от «Сочи» в матче 27‑го тура Российской Премьер-Лиги (0:1).
«Чего не хватило команде, чтобы увезти очки из Сочи? Много чего, была не самая лучшая наша игра. В первом тайме особенно, во втором уже было получше, где‑то даже на чужой половине поля побольше находились, но в конце ошибку совершили, поэтому и не увезли очки», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Проходившая в воскресенье встреча между «Сочи» и «Ростовом» завершилась победой с минимальным счётом команды Дмитрия Хохлова.
После 27 проведённых матчей «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 50 очков. Расположившийся на четвёртой строчке «Спартак» также набрал 50 очков.
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