Карпин — о поражении от «Сочи»: не лучшая игра «Ростова» в этом сезоне

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал причину поражения от «Сочи» в матче 27‑го тура Российской Премьер-Лиги (0:1).

«Чего не хватило команде, чтобы увезти очки из Сочи? Много чего, была не самая лучшая наша игра. В первом тайме особенно, во втором уже было получше, где‑то даже на чужой половине поля побольше находились, но в конце ошибку совершили, поэтому и не увезли очки», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Проходившая в воскресенье встреча между «Сочи» и «Ростовом» завершилась победой с минимальным счётом команды Дмитрия Хохлова.

После 27 проведённых матчей «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 50 очков. Расположившийся на четвёртой строчке «Спартак» также набрал 50 очков.