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Болельщики «Эспаньола» выбежали на поле и атаковали игроков «Барселоны»

Болельщики «Эспаньола» выбежали на поле и атаковали игроков «Барселоны»
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Фанаты «Эспаньола» выбежали на домашнее поле после финального свистка во время того, как игроки «Барселоны» в центральном круге праздновали завоевание чемпионского титула. Футболистам сине-гранатовых пришлось стремительно ретироваться в подтрибунные помещения.

Несколько минут назад «Барселона» обыграла в гостях «Эспаньол» в матче 34-го тура испанской Ла Лиги со счётом 4:2. В составе команды Хави отличились Алекс Бальде, Жюль Кунде и Роберт Левандовски, оформивший дубль. За гостей забили Хавьер Пуадо и Хоселу.

«Барселона» набрала 85 очков по итогам 34 туров и стала недосягаемой для конкурентов. Отрыв от мадридского «Реала», который занимает второе место в таблице, составляет 14 очков. «Эспаньол» располагается на предпоследней строчке, в его активе 31 очко в 34 матчах. От 17-го места «Эспаньол» отстаёт на четыре очка.

Фото: David Ramos/Getty Images

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