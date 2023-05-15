Глава Ла Лиги Тебас поздравил «Барселону» с победой в турнире

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поздравил «Барселону» с завоеванием чемпионского титула.

«Поздравляю «Барселону» с заслуженным триумфом в сезоне-2022/2023 Ла Лиги. Это самый сложный и захватывающий турнир мира!

Победа «Барсы» – отличное свидетельство соревновательного духа и уровня игры. Браво, чемпионы!» – написал Тебас в своём «твиттере».

Празднование «Барселоны» после финального свистка

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В 34-м туре Ла Лиги сине-гранатовые обыграли «Эспаньол» на выезде со счётом 4:2 и досрочно завоевали чемпионский титул. Это первый подобный трофей для каталонского клуба с 2019 года.