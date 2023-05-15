Глава Ла Лиги Тебас поздравил «Барселону» с победой в турнире
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поздравил «Барселону» с завоеванием чемпионского титула.
«Поздравляю «Барселону» с заслуженным триумфом в сезоне-2022/2023 Ла Лиги. Это самый сложный и захватывающий турнир мира!
Победа «Барсы» – отличное свидетельство соревновательного духа и уровня игры. Браво, чемпионы!» – написал Тебас в своём «твиттере».
Празднование «Барселоны» после финального свистка
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В 34-м туре Ла Лиги сине-гранатовые обыграли «Эспаньол» на выезде со счётом 4:2 и досрочно завоевали чемпионский титул. Это первый подобный трофей для каталонского клуба с 2019 года.
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