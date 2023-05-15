Анри высказался о поведении болельщиков «ПСЖ», которые освистали Месси

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался о том, что болельщики «ПСЖ» освистывали аргентинского нападающего Лионеля Месси по ходу матча 35-го тура чемпионата Франции с «Аяччо» (5:0).

«Это не первый раз, когда его освистывают. Люди скажут, что он заслужил. Однако, свист в его адрес, потому что никто не должен быть выше клуба. Но по правилам так должно быть всегда. И я редко видел, чтобы у команды, которая претендует на чемпионство, были игроки, которых можно освистывать. Месси никогда не был проблемой, когда я играл с ним, он всегда был решением», — приводит слова Анри Sport.es.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне аргентинец провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

Месси и Левандовски обсудили «Барселону»