Колосков: Слуцкий в «Динамо»? У нас полный хаос в подборе тренеров

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал отставку Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо» и возможном назначении Леонида Слуцкого на эту должность.
«Слуцкий в «Динамо»? У нас полный хаос в подборе тренеров. Если в футболе есть агенты, которые выстроили футболистов по рангу, есть система, то в российском футболе в вопросе выбора тренера – полный хаос: в «Химках» много тренеров поменяли, в «Сочи» Бердыева пригласили, потом поменяли, в «Локомотиве» были немцы.
В российском футболе существует тренерская вакханалия. В нормальной команде должен быть реестр тренеров, как в ЦСКА, когда пригласили Федотова», – приводит слова Колоскова Metaratings.
После 27 туров чемпионата России «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 42 очка. В следующем туре «Динамо» встретится с «Торпедо». Матч состоится 20 мая.
- 15 мая 2023
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