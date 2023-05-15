Егор Бабурин: устал от частых пенальти в ворота «Торпедо». Не знаю, что с этим делать
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Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин заявил, что устал от частых пенальти, которые назначаются в ворота его команды. Напомним, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА в ворота автозаводцев был назначен пенальти на последних минутах. Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу армейской команды.
«Устал от частых пенальти в ворота «Торпедо». Не знаю, что с этим делать. Наверное, не надо ошибаться в простых ситуациях и нужно быть внимательнее в штрафной. Обсуждаем это с командой», — сказал Егор Бабурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, «Торпедо» потеряло шансы на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге после поражения в матче с ЦСКА.
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