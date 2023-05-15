Кузьмичёв: «Спартак» — самая популярная команда, Абаскаль не справляется с этим давлением

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о результатах красно-белых в весенней части сезона-2022/2023. По его мнению, главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль не справляется с психологическим давлением в самом популярном клубе страны.
«Стоит ли ожидать во главе «Спартака» нового тренера? Трудно сказать. Недавно был продлён контракт на улучшенных условиях. Если такое решение будет принято – оно грозит серьёзной компенсацией. Что меня смущает в Абаскале: когда он попал в команду, всё было хорошо, все на позитиве, а как только команда попала в ситуацию, где надо сыграть «через не могу», показать характер, – не хватило опыта тренеру.
А «Спартак» – это колоссальное давление, самая популярная команда. Это чувствует и любой человек, который туда приходит. Абаскаль не справляется с этим напряжением. Где-то происходит потеря концентрации и уверенности – и он не находит правильных ходов, чтобы поправить ситуацию», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.
- 15 мая 2023
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