Вратарь «Ахмата» Шелия: печально, что российские команды не могут участвовать в еврокубках
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался об отстранении российских клубов от еврокубков. Напомним, грозненский клуб в данный момент находится на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Эта позиция могла бы позволить «Ахмату» получить путёвку в еврокубки, если бы Россия была допущена до международных турниров.
«Конечно, печально, что российские команды не могут участвовать в еврокубках. Досада от этого сейчас есть не только у «Ахмата», но и у всех команд, которые ведут борьбу за первую пятёрку. Но сейчас я не думаю об этом. Игроки «Ахмата» — профессионалы, у которых есть задача побеждать в каждом матче», — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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