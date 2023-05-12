Бушманов: пока нет еврокубков, можно вернуть Кубок Содружества

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов предложил возобновить футбольный турнир между командами Содружества независимых государств (СНГ). По мнению Бушманова, в условиях отсутствия еврокубков Кубок Содружеств был бы интересен зрителю.
«Для болельщиков это было бы интересно 100%. В принципе, пока нет еврокубков, можно вернуть Кубок чемпионов Содружества. Интересная идея, которую нужно проанализировать и понять, кто сможет участвовать, какой формат.
По большому счёту турнир раньше проводился из-за противостояния «Спартака» с «Динамо» Киев. Потом они начали привозить второй состав, и всё затухло, статус соревнований упал.
Кто из команд СНГ сможет конкурировать с «Зенитом» или «Спартаком»? Тут, конечно, сложно понять, всё-таки уровень нашего чемпионата выше, но в зимнюю паузу в январе можно проводить подобные матчи.
На сборах все играют контрольные игры, разные телеканалы проводили и проводят Кубки, здесь можно расширить формат и придать статуса. Главное, чтобы все клубы были конкурентоспособные», — сказал Бушманов Legalbet.
- 12 мая 2023
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