Бушманов: пока нет еврокубков, можно вернуть Кубок Содружества

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов предложил возобновить футбольный турнир между командами Содружества независимых государств (СНГ). По мнению Бушманова, в условиях отсутствия еврокубков Кубок Содружеств был бы интересен зрителю.

«Для болельщиков это было бы интересно 100%. В принципе, пока нет еврокубков, можно вернуть Кубок чемпионов Содружества. Интересная идея, которую нужно проанализировать и понять, кто сможет участвовать, какой формат.

По большому счёту турнир раньше проводился из-за противостояния «Спартака» с «Динамо» Киев. Потом они начали привозить второй состав, и всё затухло, статус соревнований упал.

Кто из команд СНГ сможет конкурировать с «Зенитом» или «Спартаком»? Тут, конечно, сложно понять, всё-таки уровень нашего чемпионата выше, но в зимнюю паузу в январе можно проводить подобные матчи.

На сборах все играют контрольные игры, разные телеканалы проводили и проводят Кубки, здесь можно расширить формат и придать статуса. Главное, чтобы все клубы были конкурентоспособные», — сказал Бушманов Legalbet.