Сборная России может сыграть с Камеруном в Москве 15 июня

Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с национальной командой Камеруна. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, встреча может пройти в Москве 15 июня 2023 года.

Сборная России по-прежнему отстранена от участия в официальных международных матчах. Последняя товарищеская встреча российской национальной команды прошла в марте в Санкт-Петербурге. Россияне обыграли Ирак — 2:0.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявлял, что организация ведёт переговоры с рядом африканских сборных о проведении товарищеских матчей.

Россия и Камерун уже дважды играли друг с другом. В 1994 году россияне разгромили африканцев на чемпионате мира — 6:1, а товарищеская встреча 2011 года завершилась вничью — 1:1.