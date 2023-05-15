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Кузьмичёв: Дуарте не тот игрок, который нужен «Спартаку»

Кузьмичёв: Дуарте не тот игрок, который нужен «Спартаку»
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Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о работе спортивного директора красно-белых Пола Эшуорта. Также он оценил зимнюю трансферную кампанию «Спартака» и высказался персонально о двух новичках — Алексисе Дуарте и Томаше Товареше.

«Оценить работу Эшуорта сложно. Можно не общаться с прессой и делать какие-то определённые шаги по работе, но ничего не видно. Что касается спортивного департамента, то это каждодневная работа – она ведётся, увидим её в межсезонье. Не бывает так, что наблюдаем весь сезон, а потом принимаем экстренные шаги.

Знаю, что Эшуорт не любит говорить, но это неправильно. «Спартак» – особенный клуб. И, когда там начинаются сбои, нужно доносить информацию до общественности и до болельщиков, чтобы они могли понимать, что происходит.

Как бы оценил подписания Дуарте и Тавареша? По Дуарте – полторы игры положительные, остальные вызывают много вопросов. Пока этот трансфер видится не очень удачным. Касаемо Тавареша, видно по его качествам, что интересный парень. Но не хватает надёжности, солидности. Связываю это и с тем, что после тяжёлой травмы нужно время на адаптацию. По мне, пора уже включаться и приносить реальную пользу.

По Таварешу ещё подождал бы в оценках, а по Дуарте – это не тот игрок, который нужен «Спартаку», — приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

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