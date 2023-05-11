Дуарте правда худший защитник «Спартака»? Статистика Алексиса удивляет

В последние годы у «Спартака» вырисовывается тенденция: среди защитников находится слабое звено, и на него обрушивается если не вся критика, то большая её часть. При Валерии Карпине таким был Родри, при Массимо Каррере — Марко Петкович, в прошлом сезоне — Максимилиано Кофрие, и это далеко не все примеры. Теперь незавидная роль досталась Алексису Дуарте. Перспективный парагваец приехал в Россию в зимнее трансферное окно, но за полгода умудрился исчерпать терпение болельщиков.

За что критикуют Дуарте?

Молодым легионерам, тем более из дальнего зарубежья, принято давать время — всё-таки новая страна, новый климат, новые партнёры и языковой барьер. Дуарте тоже поначалу сильно не критиковали. Но два эпизода за последние недели подорвали доверие фанатов.

Эпизод №1. В матче с «Краснодаром» при счёте 0:1 Жоау Батчи убежал от Дуарте по флангу. Защитник «Спартака» преследовал соперника, но вскоре замедлил темп, а потом и вовсе остановился. Освободившись от парагвайца, Батчи спокойно приблизился к штрафной, подстроился под мяч и забил.

Эпизод №2. В матче с «Зенитом» при счёте 1:2 Дуарте в безобидной ситуации на фланге прыгнул прямой ногой в Малкома. Судья показал жёлтую карточку, но вмешался VAR. Итог: удаление, которое оставило «Спартак» в меньшинстве в середине второго тайма.

Дуарте действительно так плох? Сравниваем с другими защитниками «Спартака»

Алексис выделяется яркими и результативными ошибками — выше есть примеры пропущенного гола и удаления. Но как Дуарте действует в остальное время? Сравним его с партнёрами по позиции — Георгием Джикией и Никитой Черновым, которых критикуют в разы меньше.

Никита Чернов, Георгий Джикия и Алексис Дуарте Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первый минус Дуарте на фоне конкурентов — неаккуратность. Алексис (1,4 фола в среднем за 90 минут) нарушает правила чаще Джикии (0,5) и Чернова (1,26), и это только подтверждает визуальное впечатление. Второй и менее ощутимый минус — верховая борьба. Рост Дуарте — 186 см, а Джикия и Чернов чуть повыше (у обоих 188 см). Разница в выигранных единоборствах в воздухе тоже небольшая, но всё же не в пользу Алексиса — в среднем одно за 90 минут против 1,4 у Георгия и 1,1 у Никиты. Из ключевых показателей Дуарте также уступает партнёрам в выносах: в среднем всего 1,3 за 90 минут, в то время как у Джикии внушительные 2,9, а у Чернова — 2,1.

Но плюсы тоже есть, и они ощутимы. Собственно, у Дуарте на фоне конкурентов выделяются ровно те качества, за которые его и покупали в «Спартак». Алексис заметно превосходит других центральных защитников в успешной борьбе внизу (1,4 выигранного единоборства на 90 минут против 0,45 у Джикии и 0,67 у Чернова) и отборах (1,8 против 0,6 у Георгия и Никиты). То есть неуступчивость и умение отравлять жизнь нападающим, за которые Дуарте так хвалили в Парагвае, никуда не делись. И даже по точности передач Алексис ничуть не уступает партнёрам — тут он расположился ровно между Джикией и Черновым.

А вот сравнение всех ключевых показателей (в среднем за 90 минут) в одной таблице:

Футболист Точность передач (%) Фолы Жёлтые карточки Выигранные единоборства Выигранные верховые единоборства Отборы Выносы Перехваты Дуарте 85,7 1,4 0,2 1,4 1 1,8 1,3 1 Джикия 84 0,5 0,28 0,45 1,4 0,6 2,9 1,4 Чернов 87,8 1,26 0,08 0,67 1,1 0,6 2,1 1

Дуарте действительно сложно оправдать на фоне явных ошибок, которыми он подставляет «Спартак». Тем более слишком свежа история с «Зенитом», которому красно-белые практически испортили праздник, но не уследили за одной из последних атак — вполне вероятно, из-за численного меньшинства. Однако, судя по продвинутой статистике, Алексис не настолько плох, насколько принято считать. Положительные качества этого защитника меркнут на фоне ярких «привозов» — это объяснимо и нормально. Но потенциал у Дуарте всё же есть. Осталось только привести в порядок психологию.

* при написании статьи были использованы данные порталов WhoScored и FBRef.