«Уфа» в ближайшее время может лишиться профессионального статуса

На сегодняшнем заседании комиссии РФС по лицензированию клубов «Уфа» не смогла предоставить финансовые гарантии на сезон-2023/2024. Срок окончательного решения отложили до 22 мая, информирует Sport24.

Согласно сведениям источника, если «Уфа» не сможет предоставить подтверждённый бюджет и финансовые гарантии на следующий сезон, то клуб лишится профессионального статуса. Слухи о серьёзных финансовых проблемах башкирского клуба имеют под собой основания.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Уфа» получила пятилетнюю рассрочку у «Регионального фонда», перед которым у команды был долг в 100 млн рублей. Гендиректор уфимцев Шамиль Газизов отметил, что все в клубе продолжают работу над сохранением команды.