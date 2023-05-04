«Уфа» договорилась о рассрочке для погашения задолженности в размере 100 млн рублей

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб получил пятилетнюю рассрочку у «Регионального фонда», перед которым у команды был долг в 100 млн рублей. Функционер отметил, что все в клубе продолжают работу над сохранением команды.

«Мы все работаем над этим сохранением клуба. Вчера вышло мировое соглашение с «Региональным фондом», перед которым у нас был долг в 100 млн рублей. У нас есть пятилетняя рассрочка, и это очень большой шаг. Поэтому все работаем над этим. И мы, и учредители, и республика огромное участие принимает. Всё не так просто, как кажется, но мы будем делать всё возможное, чтобы дальше двигаться вперёд. Если говорить о прогнозах, то у меня всегда стакан наполовину полон», – приводит слова Газизова «РИА Новости Спорт».

«Уфа» обращалась за финансовой поддержкой в «Региональный фонд» в 2021 году. Год спустя арбитражный суд Республики Башкортостан зарегистрировал иск от организации в адрес футбольного клуба о взыскании более 10 млн рублей.